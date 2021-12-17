Глава РФПИ заявил, что эффект от сделки ОПЕК+ оценивается в "триллионы долларов"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Экономический эффект от соглашения ОПЕК+ для мировой экономики исчисляется триллионами долларов, а сам механизм сделки будет существовать долго. Такое мнение ТАСС высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП в пятницу.

"Сделка, безусловно, сыграла стабилизирующую роль для всей экономики, ее эффект - триллионы долларов для мировой экономики, потому что был найден правильный баланс между спросом и предложением", - сказал он. При этом Дмитриев затруднился оценить этот эффект отдельно для России.

По его мнению, соглашение будет существовать долго, так как "созданные механизмы могут быть долгосрочными".