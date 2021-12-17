{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава РФПИ заявил, что эффект от сделки ОПЕК+ оценивается в "триллионы долларов"

По мнению Кирилла Дмитриева, соглашение будет существовать долго, так как "созданные механизмы могут быть долгосрочными"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Экономический эффект от соглашения ОПЕК+ для мировой экономики исчисляется триллионами долларов, а сам механизм сделки будет существовать долго. Такое мнение ТАСС высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП в пятницу.

"Сделка, безусловно, сыграла стабилизирующую роль для всей экономики, ее эффект - триллионы долларов для мировой экономики, потому что был найден правильный баланс между спросом и предложением", - сказал он. При этом Дмитриев затруднился оценить этот эффект отдельно для России.

По его мнению, соглашение будет существовать долго, так как "созданные механизмы могут быть долгосрочными".

Теги
РоссияДмитриев, Кирилл Александрович
"Магнит" выплатит 29,9 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев
Срок выплаты дивидендов - до 21 января 2022 года для номинальных держателей
Читать полностью