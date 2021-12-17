В Сочи планируют возвести первый четырехзвездочный отель сети Hilton

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Первый отель сети Hilton планируется построить в горном курорте Сочи. В рамках подготовки к Российскому Инвестиционному форму вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель подписал рамочное соглашение с инвестором. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

"В Сочи появится первый отель сети Hilton <…>, по итогам встречи подписано рамочное соглашение о взаимодействии Краснодарского края и ООО "СЗ "МегаСтрой" в реализации проекта строительства гостиничного комплекса категории четыре звезды на территории Красной Поляны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный документ - это шаг к заключению инвестсоглашения на форуме в феврале.

Hilton - одна из крупнейших гостиничных корпораций, насчитывающая более 4 200 отелей и курортов, расположенных в 93 городах мира.

Российский Инвестиционный Форум состоится 17-19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус". Деловая программа этого года будет состоять из 5 тематических треков, сформированных из национальных целей развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; комфортная и безопасная среда для жизни; цифровая трансформация.