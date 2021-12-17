Владельцам кинотеатров предстоит решить технический вопрос допуска по "Пушкинской карте"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кинотеатрам и операторам программы "Пушкинская карта" предстоит определить технический порядок покупки билетов в кинозалы при высокой автоматизации этой системы, а также верификации зрителей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"По инициативе министерства культуры на эту тему было большое совещание кинотеатров и операторов программы "Пушкинская карта" с представителями "Почта банка". Стало понятно, насколько кинотеатры отличаются от других сфер культуры в плане организации", - сказал Березин.

Он пояснил, что в работе кинотеатров действуют много билетных IT-решений. Кинотеатрам потребуется отдельный терминал для оплаты по "Пушкинской карте". Кроме того, билеты не персонализированы, а значит, нет возможности проверить, кто им воспользуется. Вместе с тем в крупных кинозалах система допуска зрителей в зал автоматизирована, и нет сотрудников, которые могли бы сверять документ с билетом, если сделать его именным.

"Может, будет программное ограничение, чтобы школьник смог купить только один билет на одно наименование фильма. Необходимо также учесть в системе, чтобы это были российские фильмы, снятые при господдержке. И как раз вчера встал вопрос о том, что делать с фильмами, которые уже перешли в общественное достояние, но могут показываться в рамках ретроспективы", - отметил Березин.

В индустрии надеются, что с расширением программы "Пушкинская карта" увеличится количество юных зрителей в кинотеатрах. "Мы надеемся, что благодаря распространению программы "Пушкинская карта" на кинотеатры сборы будут расти, но мы при этом понимаем, что часть детей, которая сейчас активно ходит в кино, продолжит это делать - просто по "Пушкинской карте". Это, конечно, будет поддержкой для тех семей, которые не могут купить ребенку билет в кино сейчас. Это будут наши новые зрители", - сказал глава ассоциации.

Березин также сообщил, что на фоне новостей о расширении программы подростки уже пытаются использовать "Пушкинскую карту" в кинотеатрах. "Уже вчера в некоторых кинотеатрах до 20% транзакций пытались провести по "Пушкинской карте". Терминал принимает ее, отправляет в "Почта банк" запрос на подтверждение, и только через 10 минут приходит отказ от банка, а ребенок уже сидит в кинозале", - рассказал он.

О программе

Ранее в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что продажи билетов в кино на отечественные фильмы по программе "Пушкинской карты" начнутся с 1 февраля 2022 года.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.