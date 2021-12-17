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S&P повысило рейтинг "Магнита" до "ВВ+" с "BB"

Прогноз по рейтингу - "стабильный"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности и финансовой устойчивости ретейлера "Магнит" до "BB+" с "BB", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный". Повышение рейтинга в агентстве объяснили усилением конкурентных позиций компании, в частности, после приобретения "Магнитом" российской сети розничной торговли "Дикси".

"Ожидается, что приобретение "Дикси" добавит около 310-320 млрд рублей в годовом исчислении к верхней линейке "Магнита" и приблизит его по размеру к лидеру рынка X5. Без учета приобретения выручка "Магнита" в 2020 году была бы почти на 20% выше - около 1,85 трлн рублей, что, по нашим оценкам, лишь на 7% отстает от выручки X5", - говорится в пресс-релизе S&P.

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