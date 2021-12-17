Росатом передал финской стороне отчет по безопасности АЭС "Ханхикиви-1"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Росатом представил заказчику, финской компании Fennovoima Oy, ключевой документ, необходимый для оценки безопасности АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндская Республика) - предварительный отчет по обоснованию безопасности (ПООБ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба госкорпорации, отметив, что далее Росатом готов оперативно рассматривать дополнительные запросы финского регулятора STUK и предоставлять ответы на оставшиеся вопросы по лицензии на строительство.

В настоящее время проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" находится на этапе лицензирования, предусматривающем согласование всего комплекса проектной документации с Центром радиационной и ядерной безопасности Финляндии - STUK. Срок получения лицензии на строительство АЭС связан с получением положительного заключения регулятора по итогам рассмотрения документации. Согласно требованиям STUK, Росатом поэтапно передает разрабатываемую документацию Fennovoima Oy, которая, в свою очередь, направляет пакет документов регулятору. Таким образом, взаимодействие с регулирующими органами Финляндии в рамках проекта осуществляется исключительно компанией-заказчиком Fennovoima Oy, которой российская сторона предоставляет проектную документацию.

Работы на площадке строительства АЭС в Пюхяйоки продолжаются в соответствии с планом. 86% занятых на площадке составляют сотрудники финских компаний. В среднем в 2021 году на строительной площадке ежедневно работало более 350 специалистов компаний, входящих в цепочку поставщиков. В декабре количество рабочих на площадке достигло 500 человек. В 2021 году возобновились работы по выемке грунта основного котлована. До конца следующего года генеральный подрядчик - АО "Концерн ТИТАН-2" - должен разработать основной котлован до проектной глубины 21 м.

Контракт на сооружение одноблочной АЭС "Ханхикиви-1" с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения III+ был подписан 1 декабря 2013 года между АО "Русатом Энерго Интернешнл" (до 17 декабря 2015 года - АО "Русатом Оверсиз") и финской компанией Fennovoima Oy EPC. По условиям контракта российская сторона является поставщиком лицензируемой, функциональной и рабочей АЭС, выполненной "под ключ". Кроме того, был заключен топливный контракт между Fennovoima Oy и АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома), согласно которому ТВЭЛ будет поставлять ядерное топливо на АЭС "Ханхикиви-1" в течение первых 10 лет эксплуатации станции, а также оказывать услуги по обучению персонала АЭС по обращению с топливом в процессе ее эксплуатации.