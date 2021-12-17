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Набиуллина заявила, что компании вынуждены повышать зарплаты "двузначными темпами"

Нехватка работников - один из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства, отметила глава ЦБ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать своих сотрудников. Это является результатом увеличения спроса на кадры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"В результате увеличение спроса на труд по различным категориям работников транслируется в устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждений перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников. Нехватка работников - один из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства. Им сложно догонять растущий спрос", - сказала она.

Такая тенденция говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда, подчеркнула глава регулятора.

"Уровень безработицы в октябре обновил исторический минимум, достигнув 4,3%. Спрос на рабочую силу продолжает расти. Количество вакансий заметно выше, чем два года назад - где-то на треть", - добавила она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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