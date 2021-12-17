"Нанолек" готов производить до миллиона доз "Ковивака" ежемесячно в 2022 году

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" готова в следующем году ежемесячно производить до миллиона доз вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной специалистами Центра им. М.П. Чумакова РАН. Об этом сообщил журналистам президент компании "Нанолек" Владимир Христенко после официального начала выпуска вакцины на заводе в поселке Левинцы Оричевского района Кировской области.

"В декабре мы планируем произвести порядка 250 тыс. доз "Ковивака". В следующем году мы готовы производить до одного миллиона доз в месяц. Наш ориентир - порядка 10 млн доз совместного производства института Чумакова и "Нанолека" на следующий год", - сказал Христенко.

В пятницу "Нанолек" запустил производство вакцины "Ковивак" на своем заводе в Кировской области. Инвестиции в проект в 2021 году составили около 40 млн рублей. Произведенные до конца года дозы вакцины отправятся к ее разработчику и заказчику. Ранее "Ковивак" производили только на одной площадке - в самом Центре им. М.П. Чумакова в Москве. После ее модернизации осенью 2021 год стало возможным увеличить объемы производства в 2-2,5 раза и выйти на загрузку 1 млн доз в месяц.

Партнерство "Нанолек" с Центром им. М.П. Чумакова началось с создания совместного предприятия в 2019 году - компания является единственным в России производителем готовой формы для инактивированной вакцины против полиомиелита. В 2021 году продолжением партнерства стал проект по созданию второй площадки в РФ по производству "Ковивака". На заводе в Кировской области уже была готова линия для производства инактивированной вакцины. Чтобы производить "Ковивак", ее необходимо было оснастить дополнительным оборудованием и провести технологический трансфер, объяснили в компании.

О компании

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов - как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ, а также производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других.

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов.