ФАС и Роспотребнадзор предупредили о росте контрафакта икры и алкоголя перед Новым годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Поддельные сайты российских торговых брендов по продаже алкоголя стали появляться в интернете в канун новогодних праздников с целью торговли контрафактом, растут объемы предложения поддельной красной икры, сообщили на пресс-конференции ТАСС в Санкт-Петербурге представители региональных управлений ФАС и Роспотребнадзора.

"В ноябре в управление поступило заявление от сети "Красное & Белое", о том, что есть некий хозяйствующий субъект, который копирует их продукцию и размещает ее посредством сети Интернет. Управление рассматривает жалобу, по итогам будут приняты меры. Это что касается фальсификации этих товаров", - рассказала на пресс-конференции, посвященной новогоднему столу, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы Санкт-Петербургского УФАС Полина Журавлева.

Начальник отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская добавила, что объемы предлагаемой контрафактной алкогольной продукции, а также поддельной красной икры растут именно к новогодним праздникам. По ее словам, подавляющее большинство случаев реализации контрафакта приходится на нелегальные торговые точки, в частности, у станций метрополитена, а также на создаваемые сайты в интернете.

Соколовская отметила, что в последние годы все жалобы на некачественный алкоголь касаются именно той продукции, которая продается нелегально. В 2019-2021 годах не было выявлено ни одной партии контрафактных спиртных напитков в официально зарегистрированных магазинах, имеющих соответствующую лицензию, подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Представители Роспотребнадзора и УФАС по Петербургу призвали граждан в преддверии новогодних праздников не приобретать товары вне стационарных торговых точек, а также проверять акцизные марки и этикетки на упаковках на предмет их подлинности, полиграфического качества и подробности изложенной информации, так как подделки зачастую сопровождаются более низким качеством печати и минимальными сведениями о производителе товара.