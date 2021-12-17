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Минпромторг в феврале начнет сбор заявок на СПИК по аккумуляторам для электромобилей

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического транспорта, выпуск электромобилей в России к 2030 году должен достичь 10% от общего объема производства ТС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг приступит к сбору заявок на заключение СПИК (специального инвестиционного контракта) по созданию производств литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в феврале 2022 года. Конкурс будет проводиться в рамках реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, говорится в сообщении министерства.

"Предлагаем инвесторам, заинтересованным в участии в открытом конкурсном отборе, приступить к подготовке пакета документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе. Сбор заявок стартует в феврале 2022 года", - сообщается в материалах Минпромторга.

В ноябре 2021 года директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак говорил, что официальным интересантом в конкурсе на заключение СПИК 2.0 выступит дочерняя компания Росатома - "Рэнера".

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным, выпуск электромобилей в России к 2030 году должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране.
 

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