Глава Росжелдора Игорь Коваль освобожден от должности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Руководитель Росжелдора Игорь Коваль освобожден от должности, и.о. главы ведомства стал его заместитель Александр Иванов. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Коваля от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). <...> Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Коваль покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Коваль был назначен на должность главы Росжелдора в мае 2021 года. Пост временно исполняющего обязанности руководителя агентства с января 2021 года тогда занимал Александр Иванов.

Игорь Коваль с 2007 года по 2009 год работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях.

