{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Росжелдора Игорь Коваль освобожден от должности

И.о. главы ведомства стал его заместитель Александр Иванов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Руководитель Росжелдора Игорь Коваль освобожден от должности, и.о. главы ведомства стал его заместитель Александр Иванов. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Коваля от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). <...> Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Коваль покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Коваль был назначен на должность главы Росжелдора в мае 2021 года. Пост временно исполняющего обязанности руководителя агентства с января 2021 года тогда занимал Александр Иванов.

Игорь Коваль с 2007 года по 2009 год работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях.
 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
"Новатэк" подал заявки на аукционы по трем газовым участкам на Ямале
Это Южно-Ниливойский, Южно-Сеяхинский и Западномалыгинский участки
Читать полностью