ВТБ выступил за обсуждение идеи по бесплатному переводу до 1,4 млн рублей между счетами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ВТБ выступает за обсуждение с крупными игроками рынка инициативы Банка России по бесплатным переводам между своими счетами в банках на сумму в пределах 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов через пресс-службу банка.

"Инициатива ЦБ позволит сохранить динамику безналичных переводов, а пользователям - увеличить свою транзакционную активность. Банки будут еще активнее конкурировать за своего клиента и стремиться предлагать больше индивидуальных сервисов. Наличие бесплатного лимита способствует росту популярности услуги среди физических лиц. При этом сегодня доля клиентов, превышающих лимит 100 тыс. рублей, составляет лишь 1,5%. Считаем, что изменения должны обсуждаться совместно с крупными игроками на рынке", - сказал он.

При этом Хранилов подчеркнул, что ВТБ в целом "поддерживает активности, связанные с развитием СБП (система быстрых платежей - прим. ТАСС)".

Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает идею сделать бесплатными переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке в пределах 1,4 млн рублей. Она подчеркнула, что это должно улучшить конкуренцию среди кредитных организаций.