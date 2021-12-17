Reuters: власти Калифорнии начали проверку в отношении Google из-за жалоб на дискриминацию

ТАСС, 17 декабря. Калифорнийский регулятор по вопросам гражданских прав начал расследование в отношении Google в связи с жалобами темнокожих сотрудниц на дискриминацию и домогательства. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, проверку ведет департамент по предоставлению равных возможностей в области занятости и в жилищном вопросе (DFEH). Его сотрудники многократно задавали нескольким темнокожим женщинам, работавшим в компании, вопросы, касающиеся домогательств и дискриминации. Беседы проводились на условиях анонимности, некоторые из них прошли меньше месяца назад.

Представители департамента прокомментировать ситуацию агентству Reuters отказались.

В компании заявили, что ее цель - "обеспечить, чтобы для каждого сотрудника [компания] Google была инклюзивным местом работы". Представители Google также отметили, что компания продолжит сосредоточенно работать и тщательно расследовать любые проблемы с целью укрепить репрезентативность и равноправие среди сотрудников.

По данным Google, за последний год темнокожие сотрудницы компании оказались на втором месте по частоте увольнений после сотрудниц из числа коренных американцев. Сама корпорация в прошлом году заявила о планах повысить удержание кадров при помощи программ поддержки.