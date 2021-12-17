Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,72-1,35%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу умеренно снижался на фоне коррекционного движения на внешних площадках и в нефти. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,72%, до 3723,27 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,35%, до 1583,05 пункта. Доллар по состоянию на 19:24 мск вырос на 0,42%, - до 74,17 руб., евро - на 0,05%, до 83,62 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день снизился на 1,4% и торгуется в районе $73,6 за баррель.

Помимо коррекции на мировых площадках, негативное влияние оказали тревожные геополитические сигналы. "Главы стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России, об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. На сегодняшней динамике отечественных индексов также мог сказаться фактор пятницы", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Тревогу в глобальном разрезе вызывает и эпидемиологическая ситуация. "Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в мире держится на уровне 700 тыс. Омикрон-штамм пугает стремительностью своего распространения, при этом, по предварительным оценкам, он вызывает меньшую тяжесть течения заболевания. Ближайшие недели покажут, так ли это на самом деле", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста находятся акции "Полюса" (+3,42%). "Бумаги растут на фоне роста цен на золото и общего снижения аппетита к риску на глобальных рынках. Мы позитивно смотрим на акции золотодобытчика в среднесрочной перспективе", - прокомментировал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Андрей Зайонц.

В роли "защитных" выступили и бумаги Petropavlovsk Plc. (+4,21%). "Динамику сравнительно активного роста бумаг эмитента предопределила сегодняшняя новость о том, что крупная международная инвестиционная компания Van Eck Associates Corporation приобрела 3,6782% компании", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Хуже рынка под влиянием спада цен в сегменте продукции комплекса выглядят бумаги "Фосагро" (-4,44%), добавил эксперт. По оценкам "Фридом финанс", справедливая оценочная стоимость обыкновенных акций "Фосагро" составляет на конец 2022 года 5 889 руб. за бумагу и может быть пересмотрена в ближайшее время на 10% вверх или более.

Прогнозы

На будущей неделе волатильность российских биржевых индексов может сократиться, торги могут проходить преимущественно в зоне положительных значений, если не возникнет нового усиления напряженности внешнеполитического фона, сильного ценового снижения в нефти или же общерыночного бегства от риска, считает Александр Бахтин. В понедельник участники торгов обратят внимание на ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 20 декабря может формироваться в пределах 3685-3800 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73-74,2 руб.

В "Фридом финанс" в понедельник и по итогам предстоящей недели прогнозируют снижение котировок акций РФ. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3650-3805 пунктов, 73,65-74,15 руб. и 83,20-84,25 руб. соответственно.