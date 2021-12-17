Акции "Группы Позитив" росли более чем на 27% за первые шесть часов торгов на Мосбирже

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Акции компании "Группа Позитив" (Positive Technologies) в первые шесть часов после выхода на Мосбиржу в режиме прямого листинга выросли на 27,8% к цене открытия, объем торгов по данным на 17:00 мск превышал 379 млн рублей. Акции компании торговались в диапазоне 980-985 рублей за штуку, что означает капитализацию на уровне около 60 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Мы ожидали, что первый день торгов покажет восходящую динамику, но не ожидали, что он составит несколько сотен миллионов рублей. Такие величины показывают только самые крупные компании, которые торгуются на Московской бирже", - уточнил операционный директор "Группы Позитив" Максим Пустовой.

Как уточнили в компании, на вторичных торгах основной интерес проявляют частные инвесторы, а количество сделок превысило 15,3 тыс. "Прямой листинг "Позитива" - уникальное событие. Это первое прямое размещение, первое хайтек размещение и первый листинг компании из сферы кибербезопасности на Московской бирже", - говорится в сообщении "Группы Позитив".

В компании также рассказали, что на биржу поступило чуть более 10% акций, принадлежащих миноритарным акционерам. Общее число продающих акционеров составляет около 1 тыс. 400 человек.

16 декабря "Группа Позитив" объявила о листинге своих обыкновенных акций на Московской бирже. Торги акциями начались 17 декабря. Бумаги компании были включены в котировальный список второго уровня, торги и расчеты акциями проводятся в российских рублях. Кроме того, с 17 декабря 2021 года обыкновенные акции "Группы Позитив" включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи.

О компании

"Группа Позитив" специализируется на предоставлении IT-решений в сфере кибербезопасности. Клиентами группы являются более 2 тыс. компаний в 30 странах мира. В числе клиентов в России 80% участников рейтинга "Эксперт-400". Более 90% выручки компании приходится на продажу собственного программного обеспечения.