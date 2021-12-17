В Ингушетии приняли бюджет на 2022 год с дефицитом в 54,2 млн рублей

МАГАС, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии приняли в пятницу в третьем чтении бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 54,2 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы парламента республики.

"Общий объем доходов на 2022 год составляет 31,272 млрд рублей, расходов - 31,326 млрд рублей, дефицит - 54,2 млн рублей. После внесенных ко второму чтению поправок основные параметры законопроекта увеличены. Основная часть поправок связана с увеличением объема целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и пересмотром собственных источников дохода", - говорится в сообщении.

Как сообщается, депутаты поддержали принятие закона о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в третьем чтении.

"В бюджет заложены серьезные цифры, теперь необходимо обеспечить, чтобы все финансы своевременно дошли до адресатов и были использованы эффективно, с максимальной отдачей. На первый план выходит вопрос качественного исполнения бюджета", - передает пресс-служба слова председателя комитета по бюджету и налогам Магомета-Сали Добриева.

Общий объем доходов, предусмотренный бюджетом Ингушетии на 2021 год, составлял 31,142 млрд рублей, а расходная часть - 31,257 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 115,6 млн рублей.