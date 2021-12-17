Бюджет Кировской области на 2022 год окончательно приняли с дефицитом в 2%

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области во втором чтении приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 1,4 млрд рублей. По сравнению с первым чтением доходы и расходы увеличились на 3,1 млрд рублей, стало известно в пятницу на пленарном заседании областного парламента.

"Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. За принятие бюджета проголосовало 28 депутатов, девять высказались против", - сказано в сообщении на сайте парламента.

Согласно принятому документу, плановый объем доходов в следующем году составит 77,9 млрд рублей, а объем расходов - 79,3 млрд рублей. Дефицит утвержден в размере 1,4 млрд рублей, что составит 2% к объему собственных доходов.

В первом чтении проект бюджета был принят 18 ноября. Затем к документу депутаты внесли 40 поправок. В частности, доходы и расходы возросли на 3,1 млрд рублей, учтены дополнительные федеральные средства на нацпроект "Безопасные качественные дороги" - 1,1 млрд рублей.

Бюджет Кировской области на 2021 год был принят с дефицитом в 1,1 млрд рублей, или 2%. Доходная часть составила 66,3 млрд рублей, расходы - 67,5 млрд рублей.