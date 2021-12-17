Министр финансов Греции приветствовал решение ЕЦБ по оказанию поддержки греческим бондам

АФИНЫ, 17 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Греции Христос Стайкурас приветствовал принятое в четверг решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжать оказывать поддержку греческим облигациям, хотя они не имеют инвестиционного рейтинга, отметив, что оно является признанием прогресса в осуществлении страной реформ.

"Европейский центральный банк принял очень важное решение для Греции, послав мощный сигнал о доверии и признании прогресса, достигнутого нашей страной", - сказал Стайкурас в пятницу в своем выступлении в парламенте, комментируя решение ЕЦБ. По словам министра, это решение и заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард "дополняют цепочку недавних сообщений и отчетов партнеров, институтов и рейтинговых агентств, которые подтверждают, что страна движется в правильном направлении и что текущая экономическая политика [властей] и жертвы граждан приносят плоды".

Стайкурас заверил, что правительство и его экономический штаб "не останавливаются на достигнутом", а "продолжают реализовывать реформы, проводить осмотрительную фискальную политику и следовать дальновидной стратегии в сфере размещений облигаций". "Мы продолжаем планомерно, с серьезностью, решимостью и уверенностью напряженную работу, чтобы Греция еще больше укрепилась и добилась как можно скорее инвестиционного рейтинга", - добавил он.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял в четверг решение завершить в конце 2022 года программу выкупа ценных бумаг стран ЕС (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), запущенную с целью преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Программа стартовала в марте 2020 года изначальным объемом €750 млрд. Затем ее финансовые рамки были существенно расширены. В первом квартале 2022 года ЕЦБ планирует проводить закупку чистых активов в рамках PEPP более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Их покупка в рамках PEPP завершится в конце марта 2022 года. При этом руководство ЕЦБ решило продлить горизонт реинвестирования основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP до конца 2024 года.

Одновременно ЕЦБ сообщил в четверг о продолжении поддержки гособлигаций Греции после завершения программы PEPP по выкупу ценных бумаг стран ЕС, сообщает греческая газета "Нафтемборики". Отвечая, в частности, на вопрос директора газеты Михалиса Псилоса о том, как именно будут поддерживаться греческие облигации и будет ли банк следовать модели, принятой для кипрских облигаций в 2018 году, глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала: "На данный момент в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP) мы приобретаем только государственные облигации, имеющий инвестиционный рейтинг. Как мы видим во всех отчетах, которые мы делали совместно с Европейской комиссией, Греция добилась несомненного прогресса в своем кредитном рейтинге и в своей программе реформ, но ее облигации еще не находятся на инвестиционном уровне. Именно поэтому мы решили сделать специальное упоминание о греческих облигациях". По словам Лагард, "это очень сильный сигнал, и редко делается упоминание какой-то конкретной страны".

Международные инвестбанки учли решение ЕЦБ

"Нафтемборики" отмечает, что инвестиционные компании в своих отчетах и пресс-релизах сообщают в пятницу о четкой поддержке Греции со стороны ЕЦБ. Так, как отметили в британском банке HSBC, исключение, сделанное для Греции фактически по единогласному решению Совета управляющих ЕЦБ, является крайне редким. "Для нас это означает, что ЕЦБ не намерен оставлять Грецию без поддержки до тех пор, пока пандемия не закончится, чего может быть достаточно, чтобы достичь времени, как страна получит инвестиционный рейтинг", - считает HSBC.

Французский банк Societe Generale говорит о "большой помощи" греческим облигациям, поскольку теперь становится ясно, как они будут поддерживаться ЕЦБ. В том же ключе Bank of America отмечает, что "гибкость реинвестирования в рамках программы PEPP и особая ссылка на Грецию представляют собой существенную поддержку для греческих бондов".