Эксперт: система допуска в строительную отрасль России абсолютно прозрачна

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Система саморегулируемых организаций в строительстве работает прозрачно, количество проверок членами СРО друг друга намного больше, чем со стороны надзорных органов. Такое мнение выразил журналистам в пятницу руководитель комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала, президент некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение строителей" Ефим Басин.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что попросит правительство разобраться в ситуации с покупкой допусков на строительный рынок. К Путину обратился президент координационного совета НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве" Михаил Богданов, утверждающий, что получение статуса саморегулируемой организации автоматически гарантирует доступ на строительный рынок. Президент РФ пообещал разобраться в этом вопросе.

"Функционирование системы СРО сегодня абсолютно прозрачно: количество проверок членами СРО друг друга значительно больше, чем со стороны надзорных органов. Ведь члены одной СРО несут солидарную финансовую ответственность за понесенные риски. Конечно, вокруг любого большого дела существуют мошенники, дипломы о высшем образовании тоже можно купить в метро, но это не значит, что институты и университеты не работают. Также обстоят дела и в работе СРО", - отметил Басин.

Также эксперт обратил внимание, что законопроект, принятый Госдумой в четверг в третьем чтении, об обязательном наличии у специалистов в сфере строительства свидетельства о квалификации позволит создать систему проверки профессионализма людей, которые организовывают всю работу - главных инженеров и главных архитекторов проектов. "Это вопрос безопасности и качества всех строительных объектов, который становится все актуальней ввиду нехватки строительных кадров в широком смысле. Важно отметить, что механизм независимой оценки квалификации - это часть проекта национальной системы профподготовки кадров, который реализуется по указанию президента", - уверен Басин.

Система саморегулирования в строительстве исключила государственное лицензирование, которое привело к множественным проблемам в отрасли, считает эксперт. Сегодня изыскатели, проектировщики, строители включены в национальные реестры СРО по видам деятельности. "Но в силу норм законодательства для такого включения необходимо соответствовать самым минимальным требованиям - наличие образования и трудового стажа. Уровень знаний и умений таких специалистов не проверяется. Поэтому так важен закон об оценке квалификации", - объяснил он.