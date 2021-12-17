Союз строителей назвал недопустимым выражение личного мнения о СРО от лица всей отрасли

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выступление одного члена РСПП, выражающего личное мнение о саморегулировании в строительной отрасли от лица всего профессионального сообщества, недопустимо. Такое мнение выразил журналистам вице-президент Российского союза строителей, член рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине и член правления РСПП Анвар Шамузафаров.

Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент координационного совета НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве", член РСПП Михаил Богданов обратился к президенту РФ Владимиру Путину. По словам Богданова, сейчас в сфере строительных саморегулируемых организаций (СРО) создается "черный рынок" допуска к строительству объектов, что приводит к завышению цен на стройку и появлению посредников в этом процессе. Он отметил, что сегодня не работает лицензирование системы саморегулируемых организаций в строительной отрасли, возникают случаи продажи независимой оценки квалификации, что приводит к допуску на рынок компаний, работающих некачественно.

"Как член правления РСПП я не согласен, что один человек может выступать от ее имени. Более того, нельзя говорить от лица 160 тысяч организаций - членов СРО, входящих в НОСТРОЙ и НОПРИЗ (Национальное объединение строителей и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков - прим. ТАСС), не имея на это полномочий. <...> Была представлена только личная точка зрения, она непрофессиональная и не ставит ни во что безопасность строительства. Как член РСПП, я обращусь к руководству союза о недопустимости таких выступлений от лица профсообщества" - отметил Шамузафаров.

По его словам, законопроект, принятый Госдумой в четверг в третьем чтении, об обязательном наличии у специалистов в сфере строительства свидетельства о квалификации был разработан при участии Национального совета по профессиональным квалификациям при президенте, прошел публичное обсуждение, одобрен ФОИВами и прошел комиссию по регуляторной гильотине. "Закон вводит важную процедуру - подтверждение квалификации более для того, чтобы обеспечить полную юридическую, финансовую и профессиональную компетентность ГАПов и ГИПов (главных архитекторов проектов и главных инженеров проектов - прим. ТАСС), а их более 370 тысяч", - сказал Шамузафаров.