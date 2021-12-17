Полторы сотни заявок на поставку "Ковивака" поступили в Центр Чумакова из разных стран

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Центр имени М.П. Чумакова РАН получил около полутора сотен заявок от разных стран на поставку вакцины от коронавируса "Ковивак". Разработчик рассматривает возможность поставок в будущем, в том числе для ревакцинации, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов после официального старта выпуска вакцины "Ковивак" на заводе компании "Нанолек" в Кировской области.

В апреле Центр имени Чумакова подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию своей вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак". Как ранее отметил Ишмухаметов, регистрация "Ковивака" Всемирной организацией здравоохранения может состояться в середине 2022 года.

"По экспорту <...>. У меня порядка полутора сотен заявок. Была тяжелая ситуация во всем мире, вакцины просто не было ни у кого. Сейчас ситуация меняется, но в любом случае вероятен переход эпидемии в сезонный характер, [потребуется] поддержка иммунитета ежегодно, и тут у нас большой раздел работы [по производству вакцины] как для нашего населения, так и для других стран", - сказал Ишмухаметов.

Он не уточнил планируемые сроки и объемы экспортных поставок. "Все будет определяться возможностями, нашей взаимной работой с "Нанолеком", течением заболеваемости в стране", - отметил Ишмухаметов.

О программе ВОЗ

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств обеспечивает соответствие лекарственных средств, поставляемых закупочными организациями, мировым стандартам качества, безопасности и эффективности.

Программа преквалификации проводится на безвозмездной основе сотрудниками ВОЗ и включает оценку данных по безопасности, эффективности и качеству препаратов в форме регистрационного досье, а также аудит предприятия на соответствие правилам надлежащей производственной практики. С 2003 года аудит предприятий был расширен на производителей активных фармацевтических субстанций.

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова разработали ряд вакцин, в том числе полиомиелитную двухвалентную пероральную вакцину "Бивакполио" и жидкую вакцину от полиомиелита "Полиоваксин", вакцину для профилактики желтой лихорадки "Синсавак", вакцину от клещевого энцефалита "Эвервак". В пятницу индустриальный партнер центра - биофармацевтическая компания "Нанолек" - запустил производство вакцины "Ковивак" на своем заводе в поселке Левинцы в Кировской области.