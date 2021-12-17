Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV-Pink.

"Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили €8,6 млн для Сербии ежедневно", - заявил сербский лидер.

Вучич несколько раз повторил, что энергетический кризис начался "из-за глупых политических историй в Европе из-за "Северного потока", которого еще шесть месяцев не будет". "Ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже", - подчеркнул он. Президент отметил, что Сербию спасло то, что она построила по своей территории "Балканский поток" и получила скидку на газ от России.

25 ноября в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.