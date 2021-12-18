Опрос: повышение ключевой ставки ЦБ вызовет рост ставок по продуктам банков в России

Решение ЦБ по повышению ключевой ставки стимулирует дальнейший рост ставок по депозитам и сберегательным счетам, считает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов. "До конца декабря мы увидим на рынке общее повышение ставок по вкладам на 0,25-0,5 п. п. Однако в следующем году можно ожидать замедления роста ключевой ставки, сегодня ставки по вкладам в банках уже находятся на довольно высоком уровне 7,5-9%. Диапазон лучших предложений ставок без специальных условий зафиксируется на уровне 8-9% годовых", - сказал он. Чаусов полагает, что срочные вклады начнут расти опережающими темпами по сравнению с накопительными и сберегательными счетами, указывая, что "это хорошее время" для того, чтобы разместить средства во вклады и зафиксировать ставку на длительный срок.

ЦБ РФ на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), до 8,5% годовых. Также регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Банк России сообщил, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В этом году ЦБ поднимал ставку семь раз подряд.

"Стоимость вкладов сейчас во многом зависит от ключевой ставки. Поэтому, естественно, что после первых признаков стабилизации и снижения ключевой ставки банки начнут понижать ставки и уменьшать сроки вкладов с "высокими" ставками", - отметил Чаусов.

"На рынке задолго до заседания ЦБ сформировались однозначные ожидания повышения ставки, более того - ожидания резкого повышения. После этого речи об одномоментной смене вектора на понижение не будет еще, по крайней мере, три - четыре месяца (два - три цикла между заседаниями совета директоров Банка России), все игроки рынка будут продолжать жить с ощущением постоянного роста ставки, что приведет к некоторому замедлению темпов кредитования", - ожидает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский полагает, что решение о повышении ключевой ставки на 1 п. п., до 8,5% годовых даст новый стимул для роста стоимости денег в экономике в целом и ставок по банковским вкладам в частности. При этом он отметил, что помимо ключевой ставки банки также оценивают баланс спроса и предложения на размещенные и привлеченные средства, ситуацию на финансовых рынках и прочие факторы. "По нашим оценкам, существенное замедление инфляции ожидается ближе к концу первого полугодия следующего года. В отсутствие нового негатива, мы ожидаем, что в ближайшее время ключевая ставка останется на уровне 8,5% годовых, а ближе к концу следующего года она будет плавно снижаться до 7% годовых. Динамика ставок по вкладам будет ей соответствовать", - сказал Дужинский.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, увеличение ключевой ставки на 1 п. п. было заложено в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать данный сценарий в своих политиках. "Средние депозитные ставки к концу года превысят 8% и продолжат сокращать разницу с величиной ключевой ставки. Кредитные ставки также будут корректироваться в пользу роста, что уже недавно наблюдалось в ставках по ипотечным кредитам крупнейших банков, но с поправкой на конкурентную среду, разумеется", - считает он.

Планы банков

В ближайшее время увеличение ставок планирует "Почта банк", не исключает их пересмотра в сторону повышения Московский кредитный банк (МКБ), а ВТБ в 2022 году может предложить повышенные ставки по сберегательным продуктам. В отношении ставок по ипотечным и потребительским кредитам Райффайзенбанк намерен сдерживать рост ставок, а МКБ - рассмотреть изменение этих ставок в начале 2022 году.

"Еще накануне решения ЦБ мы подняли ставки по целому ряду вкладов, поскольку сегодняшнее решение ЦБ было ожидаемым для банков. В ближайшее время планируем еще увеличить ставки", - заявил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.

Пресс-служба ВТБ сообщила, что клиенты банка за последние месяцы уже получили от банка "привлекательные условия" как в части срочных вкладов, так и в части средств до востребования. "Максимальная доходность по депозитам достигает 9% годовых, а накануне ВТБ запустил новый накопительный счет с доходностью до 8% годовых. Мы рассматриваем возможность в 2022 году предложить нашим клиентам сберегательные продукты с повышенными ставками, опираясь на сигналы регулятора и изменение конъюнктуры рынка", - отметили в кредитной организации.

"Райффайзенбанк продолжит, насколько это возможно, сдерживать для своих клиентов рост ставок по ипотеке и потребительским кредитам, стараясь сохранять свои тарифы на комфортном для клиентов уровне, чтобы они могли решать свои финансовые вопросы легко", - сообщил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Московский кредитный банк продолжает следить за конъюнктурой рынка и до конца года не исключает пересмотра размера ставок по депозитным продуктам в пользу получения большей доходности для клиентов. "Изменение ставок по ипотечному и потребительскому кредитованию планируем рассмотреть после Нового года", - сообщили в пресс-службе банка. При этом там отметили, что МКБ в начале декабря повысил доходность всей линейки вкладов в среднем на 0,5 п. п., максимальная ставка - 9% годовых. "В ипотечном кредитовании за счет действия субсидированных программ ставки начинаются от 0,1%, а по потребительскому кредитованию - от 6% годовых. Последние изменения по данным направлениям были осенью этого года", - сообщили в кредитной организации.

Банки "Открытие", "Русский стандарт" и "Хоум кредит" заявили, что будут действовать в зависимости от рыночной конъюнктуры.

"В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией", - сказали в пресс-службе банка "Открытие".

"Русский стандарт" традиционно регулирует кредитно-депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка", - пояснил директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко.

"Банк "Хоум кредит" всегда ориентируется на рыночную ситуацию и будет устанавливать ставки по своим продуктам на основе всестороннего анализа складывающейся конъюнктуры", - сообщил аналитик банка Станислав Дужинский.

Промсвязьбанк (ПСБ) в настоящее время не планирует менять ставки ни по кредитным, ни по сберегательным продуктам. "В начале декабря ПСБ повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам составил 0,4-0,7 п. п.", - прокомментировала пресс-служба банка.