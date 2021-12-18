Суд в США отказал зампреду правления "Новатэка" в закрытии дела

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Суд по Среднему округу штата Флорида отклонил ходатайство заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя о закрытии его дела. Соответствующий документ размещен в пятницу в базе суда.

"В ходатайстве по отклонению обвинений отказано без ущерба любым другим правам обвиняемого", - указано в документе.

В четверг в закрытом режиме по видеосвязи должны были пройти предварительные слушания по делу Джитвэя, который остается под домашним арестом. Перед ними суд затребовал от обвиняемого предоставить ряд дополнительных документов по делу.

Зампред правления компании был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в офшорах в целях уклонения от уплаты налогов. По версии американских налоговиков, объем средств, которые Джитвэй пытался утаить от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России. Ему в случае признания виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Суд по рекомендации прокуратуры постановил круглосуточно следить за его местонахождением, запретив ему покупать билеты на транспорт и посещать аэропорты, железнодорожные, автобусные и морские вокзалы, а также порты. Кроме того, зампреду правления "Новатэка" запрещено было выходить из дома в промежуток с 20:00 до 06:00.

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Работу в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, в июле 2010 года занял должность заместителя его председателя. В 2019 году Джитвэй, являющийся гражданином США и Италии, получил российское гражданство.