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Вучич заявил, что рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%

Президент республики также отметил, что в 2014 году средняя зарплата была €329, а сегодня она составляет €556

БЕЛГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Рост экономики Сербии по итогам 2021 года составит 7,7%. Такие новые данные озвучил в пятницу президент страны Александар Вучич в спецобращении к нации на телеканале Pink.

"В 2020 году рост [ВВП] в Сербии был минус 0,9%, а в 2021 минимум будет 7,5%, а я вам говорю, что будет 7,7%", - заявил Вучич. "В 2014 году средняя зарплата была €329, а сегодня в Сербии средняя зарплата €556", - добавил президент.

Ранее Республиканское статистическое бюро сообщило, что рост экономики Сербии в третьем квартале 2021 года составил 7,7% в годовом выражении. Статбюро отмечает, что наибольший рост приходится на сектор торговли (17%), сектор строительства (15,8%), IT-сектор (13,7%).

17 ноября Национальный банк Сербии пересмотрел прогноз роста экономики страны в 2021 году с 6,5% до 7%. По его оценке, Сербия привлекла 3,18 млрд евро прямых иностранных инвестиций за 10 месяцев 2021 года, до конца года эта цифра возрастет до 3,4 млрд евро. Ожидается инфляция в 3% (плюс-минус 1,5%) до середины следующего года, после чего начнется постепенное снижение этого показателя.

Вучич ранее заявил, что ВВП страны к концу года достигнет уровня €53 млрд. Он отметил, что экономика Сербии понесла наименьшие потери в Европе в результате пандемии коронавируса, падение ВВП составляет 0,8%, тогда как в среднем в Европе - 5%.

Теги
СербияВучич, Александар
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