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Венесуэла и Белоруссия установили двустороннее авиасообщение

По мнению президента южноамериканской республики Николаса Мадуро, это поспособствует увеличению потока туристов

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Венесуэла и Белоруссия подписали соглашение об установлении авиасообщения между странами. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Мы подписали соглашение в области воздушного транспорта, о сообщении между Белоруссией и Венесуэлой. У Белоруссии через Венесуэлу установится сообщение с Южной Америкой, с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Венесуэла через Белоруссию получит сообщение с миром", - сказал он в ходе заседания венесуэльско-белорусской комиссии, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро не привел других подробностей соглашения. По его мнению, установление авиасообщения способствует увеличению потока туристов в Венесуэлу.

Как сообщил венесуэльский лидер, в ходе заседания комиссии были также подписаны "документы о сотрудничестве в области производства продуктов питания, торговли, нефтехимии и восстановления работы завода по производству грузовиков и сельскохозяйственных машин".

"Президент Лукашенко и Белоруссия могут рассчитывать на полную поддержку и солидарность Боливарианской Республики", - заявил Мадуро.

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Мадуро, НиколасБелоруссияВенесуэла
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