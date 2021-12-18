Исследование: стоимость авиабилетов на рейсы из России в Европу за год выросла на 35%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Авиабилеты на рейсы из России в Европу за год подорожали на 35%, средняя стоимость перелета в одну сторону составила 19 тыс. 385 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

"Средний чек за перелет из России в страны ближнего зарубежья в 2021 году, по предварительным данным, составил 13 тыс. 930 рублей за билет в одну сторону (+23% к 2020 году). За билет в Европу платили в среднем 19 тыс. 385 рублей - на 35% больше, чем год назад. Билеты в страны дальнего зарубежья по цене мало отличались от прошлого года, средний чек составил 17 тыс. 903 рублей за перелет в одну сторону", - отмечается в исследовании.

Так, например, стоимость авиабилетов в Германию увеличилась почти на 40% (до 17,78 тыс. рублей), в Сербию - на 57% (до 19,1 тыс. рублей), в Италию - на 62% (до более 20 тыс. рублей). Авиабилеты в Черногорию за год подорожали почти на 150%, билет в одну сторону в 2021 году обходился в среднем в 28,7 тыс. рублей.

Что касается неевропейских зарубежных направлений, то, например, ценник на полет в ОАЭ увеличился на 50%, до 28,3 тыс. рублей, в Египет - на 12%, до 19,2 тыс. рублей.