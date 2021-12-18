Кабмин выделит около 4 млрд рублей на модернизацию систем водоснабжения в двух регионах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в Республике Дагестан и в Ленинградской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе кабмина.

"В ближайшие три года Республика Дагестан и Ленинградская область получат почти 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

Более 1,7 млрд рублей из этой суммы поступит на реконструкцию водоочистных сооружений в Выборге. "С помощью этих средств будет отремонтирована действующая насосная станция, построена станция обработки воды, сооружения для обработки осадка и новые резервуары. Мощность системы составит 40,6 тыс. куб. м воды в сутки, что позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей города, более 74 тыс. человек", - отметили в правительстве.

Свыше 2 млрд рублей будет направлено на реконструкцию системы водоснабжения и на строительство нового водовода в дагестанском Буйнакске для обеспечения качественной водой всего города с населением более 66 тыс. человек.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода". По проекту в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и подготовки воды, предусмотренных региональными программами. К 2024 году его целью является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны, в городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%

Кроме того, правительство дополнительно выделит более 2,6 млрд рублей на модернизацию очистных сооружений канализации Левобережья в Заволжском районе Ульяновской области. "После завершения работ повысится качество очистки канализационных вод, а производительность сооружений увеличится до 100 тыс. куб. м сточных вод в сутки. Это позволит сократить объем загрязненных стоков, попадающих в Волгу, улучшить качество воды и экологическую ситуацию в регионе", - говорится в пресс-релизе. Ремонт ведется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", который реализуется с 2018 по 2024 год с целью улучшить экологическое состояние Волги за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.