Инвестиции в строительство отеля под брендом Lotte в Сочи составят 6 млрд рублей

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "Метрополис" вложит 6 млрд рублей в строительство отеля в Сочи под брендом Lotte, сообщила в субботу ТАСС руководитель компании Анна Невзорова.

Ранее соглашение о строительстве пятизвездочного отеля под управлением южнокорейского оператора подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава администрации Сочи Алексей Копайгородский, директор компании "Метрополис" Анна Невзорова и генеральный директор компании "Лотте Рус" Тэ Хон Ким.

"Инвестиции в строительство составят 6 млрд рублей", - сказала она.

Пятизвездочный отель появится в районе парка "Ривьера", он будет рассчитан на более чем 200 премиальных номеров с открытыми бассейнами, конгресс-центром, паркингом.

Как уточнила журналистам Невзорова, строительство будет вестись за счет привлеченного кредита ВТБ по льготной программе. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

Lotte Hotel Group управляет 33 отелями класса "люкс" в Южной Корее, Вьетнаме, Узбекистане, Мьянме и США. Сочи станет пятым городом присутствия компании в России.