Начались поставки электроэнергии из России в Абхазию

СУХУМ, 18 декабря. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из России в Абхазию начались в ночь на субботу в связи с энергетическим кризисом в республике. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщал о переговорах с РФ о поставках электроэнергии.

"18 декабря в 00:15 мск переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлен", - говорится в сообщении.

Единственная Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии на реке Ингур. Агрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.

15 декабря на встрече с депутатами Бжания сообщил, что вода в плотине Ингурской ГЭС, если не будет осадков, дойдет до критического уровня, и Абхазия может остаться без света. Понимая это, власти республики, по его словам, в последние несколько месяцев вели переговоры с РФ о поставках электроэнергии в Абхазию.