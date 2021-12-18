Онлайн-магазин Apple в Турции вновь повысил цену на гаджеты на 25% из-за падения лиры

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Apple на фоне падения турецкой лиры вновь повысила в субботу цены на свою продукцию, продаваемую в Турции, убедился корреспондент ТАСС.

Компания повышает цены второй раз за последние три недели, чтобы компенсировать снижение стоимости из-за падения турецкой нацвалюты. Если в середине ноября самая дешевая модель iPhone 13 продавалась за 11 999 турецких лир, то теперь цена увеличилась до 21 499 лир. В случае с iPhone 13 Pro цена выросла с 15 999 до 28 999 турецких лир.

Между тем 24 ноября Apple на два дня вовсе приостанавливала продажу "яблочных" гаджетов, поскольку из-за резкого падения лиры продукция стала дешевле в сравнении с ценами в США.