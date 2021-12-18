В Турции второй раз за месяц увеличились цены на топливо в связи с падением лиры

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Цены на бензин и дизельное топливо повысились в субботу из-за рекордного падения курса турецкой лиры, убедился корреспондент ТАСС.

В результате ослабления национальной валюты цена за 1 литр бензина увеличилась на 69 курушей ($0,04), а стоимость дизельного топлива на 1 лиру и 14 курушей ($0,07). Таким образом цены на топливо увеличились на 7% и 11% соответственно.

Средняя цена литра бензина в Анкаре теперь составляет 11,66 ($0,71) а 1 литра дизеля - 11,53 ($0,70).

С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. В минувшую пятницу лира торговалась на уровне 16,41 за единицу американской валюты.

Очередное рекордное падение лиры связано с тем, что на прошлой неделе Центробанк Турции вновь понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая была снижена с 15% до 14%. За снижение активно выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа".

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок, в 2023 году.