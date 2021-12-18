Главгосэкспертиза одобрила проект установки класса "мегасайенс" СКИФ под Новосибирском

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Росатом получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект установки класса "мегасайенс" СКИФ. Об этом в субботу сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации "ТВЭЛ".

"Центральный проектно-технологический институт (АО "ЦПТИ", входит в топливную компанию "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом") получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ). Также в рамках государственной экспертизы <...> подтверждена достоверность определения сметной стоимости объекта", - говорится в сообщении пресс-службы. Положительное заключение Главгосэкспертизы позволит приступить к следующим шагам реализации проекта - разработке рабочей документации и началу строительно-монтажных работ, подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Центральный проектно-технологический институт был определен генеральным проектировщиком ЦКП СКИФ распоряжением правительства РФ в марте 2020 года. По условиям государственного контракта институт разработал проектную документацию на 27 зданий и сооружений ЦКП СКИФ общей площадью 86 800 кв. м и строительным объемом 647 000 куб. м, включая основные здания ускорительно-накопительного комплекса - здание инжектора, накопителя и экспериментальные станции. Подготовлена также BIM-модель (Building Information Model, цифровая информационная модель - прим. ТАСС), которая охватывает более чем просто геометрию здания. BIM учитывает множество факторов и информацию об объекте, отдельных его элементах (даже деталей производителей), географии, дизайне и других данных, в том числе влияние его на окружающую среду и наоборот. Эта модель в дальнейшем будет сопровождать весь жизненный цикл объекта от начала строительства и до вывода объекта из эксплуатации.

"Без преувеличения скажу, что никто в России за последние 30 лет с нуля не создавал аналогичные научные центры класса "мегасайенс" мирового значения. Проект создавался с применением передовых технологий, в том числе цифрового информационного моделирования. Архитектурный облик объекта мы долго и тщательно прорабатывали, учитывая все пожелания заказчика. Поэтому у нас получилось сделать СКИФ не только эстетически привлекательным, но и самым технологичным. Безусловно, это большая ответственность и гордость быть причастными к мировой науке", - приводятся слова генерального директора АО "ЦПТИ" Михаила Тарасова.

О проекте СКИФ

Центр коллективного пользования СКИФ - установка класса "мегасайенс", источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Заказчик и застройщик проекта "мегасайенс" - Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Уникальный научный комплекс с самым ярким и интенсивным пучком рентгеновского излучения станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире.

СКИФ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 м. Центр коллективного пользования будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. В 2022 г. на строительство ЦКП СКИФ из федерального бюджета планируется выделить свыше 10 млрд рублей, в 2023 году - 12,9 млрд рублей, в 2024 - 9,3 млрд. По словам губернатора региона Андрея Травникова, ожидается, что основные работы на объекте начнутся в апреле 2022 года.

Генеральный проектировщик объекта - АО "Центральный проектно-технологический институт". Единственным изготовителем технологически сложного оборудования для СКИФ определен Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. В мае 2021 года правительство РФ определило АО "Концерн Титан-2" генеральным подрядчиком строительства ЦКП СКИФ, включая монтаж инженерных систем и оборудования. Как сообщал директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров, всего на изготовление оборудования ускорительного комплекса будет потрачено 12,5 млрд рублей.