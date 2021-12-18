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Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов выделят 11 регионам России

Также правительство одобрило выделение дополнительной финансовой помощи регионам на социально значимые и первоочередные расходы консолидированных бюджетов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ одобрил выделение средств из федерального бюджета для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 субъектов. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства РФ.

Вопрос выделения средств в числе прочих обсуждался на заседании правительства, которое прошло в четверг, 16 декабря.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решениях.

Кроме того, правительство РФ одобрило выделение дополнительной финансовой помощи регионам на социально значимые и первоочередные расходы консолидированных бюджетов.

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