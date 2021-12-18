Минсельхоз компенсирует регионам часть затрат на создание и модернизацию объектов АПК

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство одобрило выделение Минсельхозу РФ в 2021 году денежных средств из резервного фонда на возмещение регионам части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Реализация проекта распоряжения позволит ввести в эксплуатацию молочные фермы общей мощностью не менее 15,9 тыс. скотомест, хранилища общей мощностью не менее 16,1 тыс. т единовременного хранения и селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве общей мощностью не менее 5 тыс. т семян.