Алиев заявил, что Баку в случае необходимости готов нарастить поставки газа в Европу

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Азербайджан готов при необходимости увеличить экспорт газа в европейские страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в опубликованном в субботу интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

"Существует возможность увеличения производства и экспорта, но это будет зависеть от спроса европейских потребителей", - сказал он. Алиев напомнил, что в этом году Азербайджан уже экспортировал в Европейский союз более 7 млрд куб. м. газа, в 2022 году планирует поставить 9 млрд куб.м., а в 2023 году - 11 млрд куб. м. "Чтобы увеличить производство, необходимы инвестиции, а для этого нужны контракты. Итак, сначала контракты, затем инвестиции, потом газ. Но мы готовы. Мы располагаем огромными месторождениями и современной инфраструктурой с возможностью подключения к другим направлениям в Европе", - подчеркнул президент Азербайджана.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м. азербайджанского газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м. получит Италия, по 1 млрд куб. м. - Греция и Болгария.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м. газа. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение "Шах-Дениз" с запасами 1,2 трлн куб. м.