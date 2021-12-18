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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с поставками кофе в Россию

Объем импорта кофе в РФ с начала года составил 230 тыс. тонн
© AP Photo/Franklin Reyes

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация с поставками кофе в Россию оценивается как стабильная, перебоев не ожидается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

"Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тыс. тонн. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что у нескольких российских производителей есть свои плантации в Колумбии и Доминикане. При этом в РФ действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе.

Ранее газета "Известия" сообщила, что кофе на бирже подорожал почти до максимума за 10 лет. Бразилия столкнулась с неурожаем, в Эфиопии в 2021 году отмечается засуха, контейнерный кризис вызвал сбои в поставках, отметило издание. По данным газеты, на рынке ожидают дефицита арабики до 2023 года.

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