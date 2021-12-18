Беспилотники Bayraktar поступили на вооружение Погранслужбы Киргизии

БИШКЕК, 18 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, осмотрел беспилотные летательные аппараты Bayraktar, поступившие на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, главе государства "рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу".

"Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ", - уточняется в сообщении.

Ранее киргизские власти объявили о намерении приобрести Bayraktar и несколько российских беспилотников "Орион".