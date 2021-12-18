Индийские железные дороги предложили России участие в государственно-частном партнерстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские железные дороги предложили российской стороне участвовать в транспортных проектах на территории Индии в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС руководитель представительства "РЖД Интернэшнл" в Индии Владимир Финов по итогам завершившейся в Нью-Дели 14-й Международной выставки железнодорожного оборудования IREE-2021 (International Railway Equipment Exhibition).

"В ходе этой выставки Indian Railways впервые предложили России принять участие в проектах на индийской территории в рамках ГЧП. Мы рассмотрим это предложение. Indian Railways - это самое большое госпредприятие в Индии, в его ведении находятся практически все железнодорожные линии страны", - сказал Финов.

Он отметил, что выставка IREE-2021, которая проходила 16-18 декабря, стала первой масштабной технической выставкой, состоявшейся в Нью-Дели с начала пандемии коронавирусной инфекции в очном, а не в онлайн-формате. И компания "РЖД Интернэшнл" приняла активное участие, представив свой стенд.

"Большой интерес индийской стороны вызвали новые российские технологии в области организации перевозок и безопасности движения, а также российские системы железнодорожной сигнализации", - добавил собеседник агентства. Он указал, что Индия интересуется и российским опытом модернизации и строительства скоростных железнодорожных путей.

Россия также была представлена на выставке стендом компании "Синара - транспортные машины" (СТР). Как рассказал ТАСС руководитель направления продаж в страны Азии и Восточной Европы Торгового дома СТР Илья Винокур, Индия обладает одними из самых протяженных железных дорог в мире, поэтому этот рынок представляет для компании большой интерес.

"Мы представили компанию экспертному сообществу, затронув тему государственной инициативы Make in India, предполагающей локализацию производства на территории страны не менее чем на 51%. Напомню, что в конце октября был дан старт работам по сборке машкомплектов для дальнейшего производства выпровочно-подбивочно-рихтовочных машин. Также по условиям еще одного контракта мы поставляем 19 машкомплектов для их дальнейшего преобразования в распределители-планировщики балласта. Сборка машин осуществляется совместно с нашими индийскими партнерами San Engineering & Locomotives Co, - указал Винокур.