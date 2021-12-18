Власти Калмыкии попросили Минсельхоз РФ поддержать пострадавшие от засухи районы

ЭЛИСТА, 18 декабря. /ТАСС/. Обеспеченность кормами для зимовки сельскохозяйственных животных в Калмыкии составляет 90% от потребности, в связи с чем власти республики попросили Министерство сельского хозяйства оказать поддержку пострадавшим от засухи районам, сообщил в субботу в своем аккаунте в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"Исходя из количества голов сельскохозяйственных животных, потребность в кормах в Калмыкии составляет 523 тыс. тонн. Из них заготовлено 464 тыс. тонн. Таким образом, животноводы республики обеспечены кормами на 90%. <…> Мы направили запрос в Министерство сельского хозяйства РФ о поддержке пострадавших от засухи районов - Лаганского, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского", - написал он.

В этом году ситуация складывается намного лучше, чем в прошлом, когда в республике произошла катастрофическая засуха. В Городовиковском и Яшалтинском районах, где осадков этим летом выпало достаточное количество, фермеры обеспечены кормами на 200%, добавил глава региона.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. В республике практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ с минимумом лишней влаги. Это обеспечивает мясу насыщенный вкус и исключительный аромат без применения каких-либо промышленных технологий.