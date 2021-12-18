Инвестиции в проект химического консорциума Башкирии и Казахстана составят $1 млрд

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Башкирия и Казахстан создадут химический консорциум с предполагаемым объемом инвестиций на сумму $1 млрд. В него войдут Башкирская содовая компания и ООО "Каустик Павлодар", совместное предприятие наладит выпуск уникальной продукции - оксихлорида циркония, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на международной неделе бизнеса в Уфе в субботу.

"Хотел бы отметить один из проектов, который является наиболее значительным примером, это соглашение о создании совместного предприятия между АО "Каустик" и Башкирской содовой компанией. В рамках создаваемого совместного предприятия будут реализованы проекты общим объемом [инвестиций] до $1 млрд как на территории Казахстана, так и на территории Республики Башкортостан. Эти проекты имеют очень большие перспективы с точки зрения сбыта, экспорта продукции, практически рынок открыт", - сообщил Мамин.

Предприятие станет единственным на территории СНГ производителем оксихлорида циркония. Среди продукции премьер-министр также перечислил каустическую соду, гидрохлорид натрия, двуокись титана. Как пояснил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов, в Казахстане расположены ценные запасы титан-циркониевых руд. Дочернее предприятие компании - "БСК Казахстан" провело геологоразведку на месторождениях Новомихайловское и Ачисай, поставив их запасы на баланс. На эти цели было потрачено около $5 млн. В дальнейшем также предстоит оборудование перерабатывающих мощностей. "Для организации эффективной производственной цепочки планируется построить на территории Республики Казахстан несколько ГОКов, фабрику селективного обогащения, производственный комплекс по выпуску оксихлорида циркония в городе Павлодар, модернизировать производственные мощности павлодарского "Каустика". Построить на территории Республики Башкортостан производство пигментного диоксида титана и титанового шлама, данные производства мы планируем разместить в городах Стерлитамак и Сибай", - сообщил Давыдов.

Совместное предприятие позволит прекратить вывоз в Китай сырья с низкой добавленной стоимостью, наладить комплексную переработку и производство экспортно ориентированной продукции. Также это позволит отказаться от импорта диоксида титана из Европы и США, и оксихлорида циркония из Китая и Японии, отметил Давыдов.

Он уточнил ТАСС, что создание химического консорциума состоится, скорее всего, путем присоединения к БСК казахского АО "Каустик Павлодар". Планируется, что будет создано более 1,2 тыс. рабочих мест.

О неделе бизнеса

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловая программа форума поделена на четыре тематических дня и посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран - участниц ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству Башкирии и Казахстана, и вручение премий "ТЭФИ-Капитал", "Экспортер года", "100 лучших товаров России - 2021", бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".