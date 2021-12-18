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ВВС Индии получат три французских истребителя Rafale в феврале 2022 года

Главный маршал авиации отметил, что Индия попросила внести специальные улучшения в последний Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Индия получит в феврале 2022 года очередную партию из трех истребителей Rafale, заказанных во Франции. Как сообщил в субботу главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари, после этого Нью-Дели останется получить только один такой самолет.

"Мы благодарны им (Франции - прим. ТАСС) за своевременные поставки. Вы знаете, что контракт был на 36 самолетов, 32 из которых уже поставлены. Из остальных четырех три прибудут вовремя - в феврале", - приводит слова маршала телеканал NDTV.

Чаудхари информировал, что Индия попросила внести специальные улучшения в последний Rafale. Этот истребитель будет поставлен только после проведения необходимых испытаний.

В сентябре 2016 года Нью-Дели и Париж подписали контракт на поставку 36 истребителей Rafale на общую сумму около $8,8 млрд. Самолеты производит французская компания Dassault Aviation.

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