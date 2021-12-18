Эксперт: расширение списка социально значимых продуктов позволит сдержать инфляцию в РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Расширение перечня социально значимых товаров, облагаемых льготной ставкой НДС, позволило бы снизить темпы инфляции на потребительском рынке РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Бахтияр Джафаров.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль обеспокоен ростом инфляции на потребительском рынке. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума в 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.

"Для снижения продовольственной инфляции целесообразно рассмотреть вопрос расширения списка социально значимых продуктов, облагаемых льготной ставкой НДС. Среди возможных других действенных и оперативных мер остается отмена традиционных увеличений ставок акциза на бензин и дизельное топливо - на 4% с 1 января и тарифов на ЖКУ - на 2,9-6,5% в зависимости от региона", - сказал он.

По словам Джафарова, правительством РФ был принят целый ряд мер, однако "сдержать рост цен было сложно, учитывая глобальную тенденцию на рост котировок сырья, продовольствия, транспортировки, а также ослабление российской валюты и слабый урожай в России и мире". "В частности, заключались соглашения с торговыми сетями на заморозку цен на отдельные товары, проводился мониторинг цен со стороны ФАС России, вводились повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника и на рапс и беспошлинные квоты на ввоз сахара, ограничения на экспорт металлопродукции и удобрений, реализовывался механизм демпфера на рынках топлива и зерна", - пояснил эксперт.

Снижение градуса инфляционных ожиданий

Возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы" губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказал ТАСС мнение о том, что вкупе с комплексом экономических мер позволит сдерживать инфляцию работа над снижением градуса инфляционных ожиданий, прежде всего у производителей. "Снижение инфляции - процесс многофакторный. Сейчас не ослабевают внешние факторы, мировая инфляция. Многое внутри страны, как всегда, зависит от усилий правительства РФ и ЦБ. <…> Помимо собственно экономических мер, важно работать над снижением градуса инфляционных ожиданий, прежде всего у производителей, здесь важна качественная дискуссия, поиск решений", - сказал Текслер.

Говоря об экономических факторах сдерживания инфляции, эксперт отметил, что одним из них сегодня может стать стимулирование товарного предложения за счет поддержки и развития различных производств, локализации и удлинения производственных цепочек внутри страны. По его словам, также важно расшивать узкие места, которые возникают в транспортно-логистических цепочках. "Они приводят к локальным дисбалансам, из-за которых цены легко растут, а обратно снижаются уже не так легко. И конечно, необходима работа по предотвращению экономически необоснованного повышения цен отдельными рыночными игроками", - отметил собеседник агентства.