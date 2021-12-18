Казахстан и Башкирия на деловом форуме в Уфе подписали восемь коммерческих контрактов

НУР-СУЛТАН, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в Уфе провел переговоры с главой Башкирии Радием Хабировым и принял участие в казахстанско-башкирском деловом форуме. На мероприятии стороны подписали восемь инвестиционных и коммерческих контрактов, сообщила в субботу пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"В рамках форума подписаны восемь инвестиционных и коммерческих контрактов в сферах химической и текстильной промышленности, машиностроения, агропромышленного комплекса, а также консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли. Наиболее значимым документом стало подписанное соглашение о создании совместного предприятия между АО "Каустик" и АО "Башкирская содовая компания". В рамках СП будут реализованы проекты общим объемом до $1 млрд на территории Казахстана и России", - говорится в сообщении.

При реализации проекта будет налажено производство каустической соды, гипохлорита натрия, хлора, соляной кислоты, двуокиси титана и другой химической продукции. Кроме того, планируется запустить единственное в СНГ производство оксихлорида циркония.

"Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Утвержденная по итогам визита Радия Хабирова в Казахстан в конце сентября текущего года дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном на 2022-2024 годы становится надежным механизмом наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также сигналом для бизнес-кругов о долгосрочности и глубине формируемых возможностей в целом ряде перспективных отраслей", - отметил Мамин, выступая на форуме. Он подчеркнул наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкирией в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях.

Как информировали в пресс-службе, по итогам 10 месяцев 2021 года объем торговли между Казахстаном и Россией увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли - объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции - на 47,7%.