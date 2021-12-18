Представитель талибов заявил, что США следует играть активную роль в экономике Афганистана

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. США должны активно участвовать в восстановлении афганской экономики, пострадавшей за последнее время. Такое мнение выразил в субботу на пресс-конференции в Кабуле назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность замглавы МИД во временном кабмине Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

"США должны играть активную роль в афганской экономике, потому что она сильно пострадала за последние 20 лет. У "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) нет политических проблем с Вашингтоном. Согласно [достигнутому в феврале 2020 года] Дохийскому соглашению [между США и талибами], американцы обязались признать будущую исламскую систему в стране и сотрудничать со своими партнерами в восстановлении Афганистана", - указал представитель талибов, выступление которого в прямом эфире транслировал местный телеканал TOLO News.

В то же время Станекзай призвал ООН оказать давление на США с тем, чтобы американские власти как можно скорее разморозили афганские государственные резервы в размере примерно $9,4 млрд.

В пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американские власти готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от "Талибана" выполнения ряда обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% афганских госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

Ситуация в Афганистане

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

К началу сентября военнослужащие США полностью оставили Афганистан, завершив свое почти двадцатилетнее присутствие там. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.