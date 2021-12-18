Парламент Греции принял госбюджет на 2022 год, предусматривающий рост расходов на оборону

АФИНЫ, 18 декабря. /ТАСС/. Парламент Греции проголосовал в субботу за государственный бюджет на 2022 год, предусматривающий рост расходов на оборону до €6,39 млрд в год и годовые темпы экономического роста страны в 4,7%. Дебаты и голосование транслировались телеканалом греческого парламента Vouli.

Госбюджет был принят на пленарном заседании голосами только депутатов правящей партии "Новая демократия", которая имеет в 300-местном однопалатном парламенте страны 158 кресел. Против были 142 парламентария, представляющие оппозицию.

Голосованию предшествовали ожесточенные дебаты между главой правительства Кириакосом Мицотакисом и лидером главной оппозиционной партии СИРИЗА, экс-премьером Алексисом Ципрасом, который обвинил премьера в неспособности вести борьбу с пандемией, справляться с другими кризисами и потребовал, чтобы Мицотакис подал в отставку с целью проведения новых выборов. Премьер в ответ заявил Ципрасу: "Выборы пройдут тогда, когда придет для этого время, то есть в конце четырехлетнего срока [правительственного мандата] <...>".

Решение СИРИЗА проголосовать против намеченных расходов на оборону также было сенсационным, так как обычно главная оппозиционная партия поддерживает правительство по вопросам выделения средств на оборонные нужды. В итоге бюджет военного ведомства был утвержден 191 голосом "за", 109 были "против". Помимо депутатов от правящей партии, за бюджет Минобороны проголосовали депутаты левоцентристской оппозиционной партии "Движение перемен", правоцентристской партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение"), а также один независимый депутат.

Рост расходов на вооружения

В своем выступлении в парламенте министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что бюджет его ведомства вырос с €3,35 млрд в 2020 году до более €5,44 млрд в 2021 году, а в 2022 году он увеличен до €6,39 млрд. По словам министра, это увеличение примерно на 17,5% впервые восстанавливает бюджет Минобороны до докризисного уровня. Что касается вооружений, то, как сказал глава Минобороны, бюджет на их приобретение в 2022 году увеличен на €856 млн, что на 34% больше ассигнований в 2021 году. Панайотопулос подчеркнул, что "это не гонка вооружений с Турцией", а "дорожная карта, чтобы заполнить пробелы, накопившиеся за минувшие годы".

Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому отметил, что в целом в проекте госбюджета на 2022 год, внесенном кабинетом в парламент, были "пересмотрены в сторону повышения темпы роста в 2021 году, с 3,6% до 6,1%, а в 2022 году - до 4,7%, в результате чего совокупный экономический рост в 2021-2022 годах прогнозируется в 10,8%".

По словам Иконому, характерными чертами динамичного роста экономики, который наблюдается в стране, являются высокие темпы экономического роста, которые во втором квартале 2021 года достигли 16,2%, увеличение инвестиций и рост экспорта, снижение безработицы с 16,8% в июле 2020 года до 14,2% в июле 2021 года. Представитель кабинета также отнес к положительным факторам "постоянный рост вкладов предприятий и населения, повышение доходов жителей, которые увеличились, по данным греческой статистической службы ["Элстат"], за первый квартал 2021 года на 5,1%, постоянное повышение конкурентоспособности греческой экономики и последовательное повышение рейтингов страны международными рейтинговыми агентствами".