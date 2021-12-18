СМИ: в Турции презентовали логотип будущих электромобилей собственного производства

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Консорциум "Турецкие автомобили" (TOGG), который занимается разработкой и производством национальных автомобилей, презентовал в субботу логотип автомобильного бренда. Об этом сообщило Anadolu Agency.

В процессе разработки дизайна логотипа принимали участие турецкие и зарубежные агентства. В результате совместной работы был выбран логотип с изображением двух стрелок, которые, сливаясь воедино, образуют драгоценный камень. По задумке создателей, это символизирует сближение Востока и Запада.

Логотип также отмечает, что TOGG - это компания, "сближающая технологии и людей на стыке сегодняшнего и завтрашнего дней".

В компании заявили о намерениях сформировать всемирно узнаваемый бренд в сфере интеллектуальной и промышленной собственности, все права на который будут принадлежать Турции.

Презентация первых турецких электрокаров прошла в декабре 2019 года в городе Гебзе на северо-западе Турции. Первыми турецкими электромобилями стали кроссовер и седан. Их разработчиком является консорциум TOGG, в который входят автопромышленные предприятия BMC, Anadolu Group, Kok Group, Zorlu Holding и лидирующая турецкая телекоммуникационная компания Turkcell. По словам главы TOGG Гюрджана Караташа, серийное производство электромобилей начнется в середине 2022 года.