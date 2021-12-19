Участники акселератора заключили три контракта на поставку меда из Приморья в Казахстан

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Участники образовательного акселератора "Энергия пчеловодства", который завершился в Приморье, заключили три экспортных контракта на поставку пробных партий меда в Казахстан, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого правительства.

"В течение месяца участники программы получали практические навыки от российских и международных экспертов отрасли. В мероприятии приняли участие более 70 пчеловодов края. По итогам акселератора заключены три экспортных контракта на поставку пробных партий сладкого продукта в Казахстан", - говорится в сообщении.

В 2021 году программа форума была расширена, помимо основного этапа, в котором участвовали 30 предпринимателей, прошли три однодневных семинара в районах, в которых участвовали более 45 пчеловодов, также были проведены несколько лекций. Экспертами выступили директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф, ректор Приморской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Комин, ответственный секретарь технического комитета "Пчеловодство" Росстандарта, научный сотрудник Федерального научного центра пчеловодства Оксана Серебрякова и другие. В онлайн-режиме с участниками делились знаниями и опытом пчеловоды из Китая, Германии, Канады, активно участвовали представители крупного бизнеса из Японии, юристы в области патентного права из Москвы.

"Участники изучали возможные точки входа на экспортные рынки для продукции приморского пчеловодства. Проведен круглый стол с представителями японского концерна "Соджиц". Начато взаимодействие с представителями пчеловодческого бизнеса Германии - проведена видеовстреча, отправлены образцы нашего меда. Установлен контакт с одним из крупнейших дистрибьюторов меда в Юго-Восточной Азии. Надеемся, что общие усилия приведут к конкретным поставкам приморского продукта на новые мировые рынки", - сообщил представитель Центра поддержки экспорта Приморского края (подразделение центра "Мой бизнес") Антон Федореев, которого процитировала пресс-служба.

Поддержка производителей и экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт". К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с $2 млрд до $3,9 млрд. Для достижения этой цели центр "Мой бизнес" предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.