В Индии рассказали о сотрудничестве с Россией в алмазной отрасли

СУРАТ /Индия/, 19 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Взаимодействие России и Индии в алмазной отрасли можно назвать прекрасным примером того, как две далекие друг от друга страны могут сотрудничать в интересах друг друга, поскольку весь мир носит русские алмазы с индийской огранкой. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС член совета директоров одной из крупнейших индийских компаний, занимающихся обработкой алмазов, Shree Ramkrishna Exports (SRK) Арпит Нарола.

"Мы активно развиваем отношения с Россией. Из вашей страны мы получаем качественные сырые (необработанные) камни. Есть несколько алмазных рудников в России, "Нюрба" (карьер Нюрбинский - прим. ТАСС) - возможно, лучший рудник. Сырые российские алмазы, которые мы получаем, проходят у нас огранку и полировку и отправляются как комплекты для изготовления ожерелий, сережек, браслетов, колец в ювелирные дома или отдельным клиентам по всему миру", - рассказал Нарола.

Компания SRK расположена в городе Сурат в западном штате Гуджарат, который считается центром алмазной обработки в Индии. Как сообщили в компании, сотрудничество двух стран в алмазной сфере развивается бурными темпами.

"Можно сказать, оно развивается и растет со скоростью ракеты С-400", - заметил в беседе с корреспондентом ТАСС высокопоставленный сотрудник компании SRK.

Производство бриллиантов

О роли контактов двух стран в развитии производства бриллиантов рассказал и глава компании Hari Krishna Exports Савджи Бхаи Дхолакиа.

"Моя компания была первой в Сурате, которая получила посылку из "Алросы". Важно, что, когда мы начали получать алмазы из России, это помогло нашей компании стать международной и глобальной. Поэтому я считаю, что мне повезло, и Индии тоже. Русские камни важны", - уверен он.

По словам предпринимателя, в целом алмазодобывающая промышленность Сурата перерабатывает от 30% до 35% российских алмазов. Немало алмазного сырья идет из Африки, есть также свои, индийские алмазы. Но без драгоценных камней из России уже невозможно представить эту индийскую отрасль.

Как сообщил корреспонденту ТАСС торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, согласно статистическим данным, российско-индийская торговля алмазами за три квартала 2021 года увеличилась в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. "По состоянию на конец сентября 2021 года только напрямую из России в Индию были отгружены алмазы без малого на $700 млн", - сказал Рыбас.

При этом нужно отметить, что исторически часть российско-индийской алмазной торговли осуществляется через третьи страны, поэтому в реальности российских камней поступило в Индию еще больше.

Индийские гранильщики в России

Как рассказали ТАСС в представительстве компании "Алроса", Индия действительно является мировым центром огранки алмазного сырья, где расположено более 90% всех гранильных мощностей в мире. Большинство алмазов, добываемых российской компанией, тоже проходят огранку в Индии, в первую очередь в Сурате, поэтому сотрудничество компании с Индией носит долгосрочный и стратегический характер.

"Алмазы являются значимой статьей российского экспорта в Индию. Развитие сотрудничества в алмазно-бриллиантовой отрасли находится на повестке дня не только в наших взаимоотношениях с клиентами и отраслевыми партнерами, такими как индийский Совет по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий и крупнейшая в мире алмазная биржа в Мумбаи (Bharat Diamond Bourse, BDB), но и на самом высоком уровне межгосударственного диалога, включая встречи лидеров двух стран", - сказал представитель компании.

Он напомнил, что в 2018 году "Алроса" открыла свое представительство в Мумбаи, где расположена крупнейшая биржа BDB, и рассчитывает на углубление партнерства на фоне поступательного развития отрасли после вызванного пандемией кризиса 2020 года.

"Сотрудничество с индийскими партнерами выходит далеко за рамки просто торговых отношений. Связи становятся более многогранными. Отдельно стоит отметить тренд последних лет - индийские клиенты приходят в Россию для создания гранильных производств у нас в стране. В России есть гранильные фабрики, построенные с привлечением индийского капитала. В частности, во Владивостоке, куда "Алроса" также поставляет алмазы", - рассказал представитель российской компании.

Сотрудничество в пандемию

Нарола рассказал, что российские драгоценные камни помогли индийской алмазной отрасли легче пережить пандемию коронавирусной инфекции.

"Мы поддерживаем отношения с российской "Алросой" уже пять-шесть лет, и недавно мы обновили договор о долгосрочном сотрудничестве. Мы чувствовали поддержку во время пандемии. И не только мы, вся алмазная индустрия Индии получала эту поддержку - из России шли поставки сырья, что поддерживало рынок", - объяснил собеседник агентства.

Нарола отметил, что отношения двух стран в алмазной отрасли укрепляются с каждым годом. Основные получатели готовой продукции - США, Китай (в том числе Гонконг), страны Персидского залива, Сингапур. Именно туда идет значительная часть российских алмазов, отполированных и ограненных в Индии.

"Индийские огранщики лучшие. Это признает весь мир. Ваши камни хороши. Поэтому наше сотрудничество является естественным", - заверили корреспондента ТАСС в компании SRK.

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, собеседники агентства отмечают, что поначалу она серьезно повлияла на отрасль: на два месяца индийская алмазная обработка полностью встала, компании несли потери. Но потом отрасль довольно быстро восстановилась и теперь развивается бурными темпами.

Как объясняет Нарола, люди почти во всем мире не могли путешествовать, поскольку туристические поездки были запрещены почти год, не ходили в кино и театры, на спортивные соревнования, не делали больших покупок, потому что все было закрыто. "И что произошло? Весь мир стал больше проводить время с семьей. А алмазы - это то, чем мы можем выразить свою любовь семье, супруге. Люди стали инвестировать в ювелирные изделия, в драгоценные камни. Поэтому на рынке возник большой спрос и цены серьезно росли примерно последние 15 месяцев", - рассказал собеседник агентства.

С ним согласен директор другой крупной индийской алмазной компании Hari Krishna Exports Савджи Бхаи Дхолакиа. "Поверьте мне, алмазная промышленность во всем мире получает выгоду из-за пандемии. Производство снизилось, но цена готовой продукции выросла", - сообщил Дхолакиа. Он тоже отметил, что поставки камней российской компанией "Алроса" поддержали обработку алмазов в Сурате.

Спрос на алмазы

При этом алмазная отрасль с оптимизмом смотрит в будущее. "В Европе говорят, алмазы вечны. Но и спрос на алмазы вечен", - не сомневается Нарола. Он уверен, что ни пандемия, ни другие проблемы не смогут заставить модниц отказаться от бриллиантов.

"Алмазы - это эмоции, чувства. Каждый алмаз особенный, ни один не похож на другой. Алмазы дает природа, количество натуральных, настоящих камней ограничено, поэтому цена на них всегда будет держаться. И всегда они будут связаны с любовью", - считает Нарола.

Он уверен, что популярность бриллиантов подпитывает и традиция: это статус, символ успеха и дорогого подарка. Кроме того, во многих странах кольцо с бриллиантом является обязательным подарком к свадьбе. Как рассказали сотрудники алмазных компаний в Сурате, более 50% ограненных ими камней затем идет в ювелирные дома и мастерские именно на изготовление колец, а оставшаяся часть - на все остальное: серьги, браслеты, кулоны, ожерелья.

"Людям всегда будут нравиться бриллианты. В России много алмазов. А значит, у нас в Сурате всегда будут гранить русские камни", - заверил Нарола.

Процесс огранки

Каждый камень, который поступает в компанию SRK, проходит несколько этапов. Сначала в отделе предварительной оценки специалисты-геммологи смотрят, имеет ли алмаз ювелирную ценность. Его сканируют, проверяют наличие трещин и включений. Через этот отдел проходят до 2 тыс. каратов алмазного сырья в день.

Прошедшие предварительную оценку алмазы передают в подразделение планирования, где (тоже благодаря сканированию и компьютеру) решают, как разделить камень, сколько бриллиантов можно из него изготовить. Затем алмаз направляют на распиловку, и только на последнем этапе алмаз поступает на огранку и полировку. Гранят более-менее крупные алмазы только вручную.

"Компьютер сканирует трещины, решает, как гранить. Но шлифуют камни люди. Нужно правильно смотреть на камень, чувствовать его, потрогать", - уверяет Адитья Павар.

Он показывает сырые, то есть необработанные, алмазы, упакованные в пластиковые пакеты: это камни разных оттенков и качества. На большинстве из них надпись Alrosa. "Российские алмазы - сегодня это важная часть нашего бизнеса", - говорит Павар.

Специалисты используют до 20 параметров, определяющих качество бриллианта, но основных четыре, они соответствуют четырем латинским буквам C: carat (караты, то есть вес: 1 карат - 0,2 грамма), cut (огранка), color (цвет), clarity (чистота, прозрачность).

Сотрудники компании решают показать и огромный алмаз, который поступил из Лесото, - камень в 250 каратов. "Мы планируем вырезать из него один бриллиант в 60 каратов и еще шесть-семь бриллиантов помельче. Но, возможно, сделаем два бриллианта по 40 каратов и несколько маленьких, если будет такой заказ", - рассказали они.

Огранщики сидят за столами перед вращающимся кругом. Здесь говорят, что металл обрабатывает металл, алмаз обрабатывает алмаз: круги покрыты алмазным абразивом. Дважды в день полировочный круг обновляется. В старину круги вращали руками, теперь это делают моторы. У крупной компании SRK самое современное оборудование и отдельные круги у каждого органщика.

Но многие компании поменьше в городе нередко работают как в старину: полировщики сидят прямо на полу по двое у каждого круга. Например, в компании Shree Krishna Exports. Ее глава Джигнеш Селиа объясняет это традицией. "Многим нашим работникам так проще. Кроме того, чем ниже стол для полировки, тем меньше вибрация. А это лучше для качества", - уверяет он.