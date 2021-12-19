В Татарстане по нацпроекту на ремонт сети дорог потратили более 12 млрд рублей за год

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Сумма финансирования ремонта дорог в Татарстане по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составила 12,186 млрд рублей в текущем году. Работы выполнены в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Татарстане по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтированы дороги региональной сети и трех крупных городских агломераций - Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской с общей протяженностью более 2,5 тыс. км", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что общая сумма финансирования на 2021 год составила 12,186 млрд рублей. Из них на ремонт дорог региональной сети из республиканского бюджета выделены 1,346 млрд рублей. На Казанскую агломерацию - 9,158 млрд рублей, на Набережночелнинскую агломерацию - 1,151 млрд рублей, на Нижнекамскую агломерацию - 531,7 млн рублей.

"В Татарстане дорожные работы на 2021 год по национальному проекту выполнены в полном объеме. Так, отремонтирован 51 участок дорог регионального значения общей протяженностью 96,7 км. Обновлены 32 участка дорог Казанской агломерации общей протяженностью 61,6 км. В Казанской агломерации ведется реализация капиталоемких и социально значимых объектов", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе напомнили, что ключевыми целями проекта являются увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50%, дорог городских агломераций - с 80,47% до 85%.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.