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Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и серьезной мерой

Американские СМИ ранее перечислили возможные шаги Белого дома в отношении России в случае "агрессии" против Украины, в числе которых упоминалось возможное отключение от этой международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей
Глава ВТБ Андрей Костин Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Описание
Глава ВТБ Андрей Костин
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и очень серьезной мерой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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"Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать", - заявил он.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники ранее перечислил возможные шаги Белого дома в отношении России в случае "агрессии" против Украины. В них также упоминалось возможное отключение РФ от SWIFT.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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РоссияКостин, Андрей Леонидович
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