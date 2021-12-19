Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и серьезной мерой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и очень серьезной мерой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе " Москва. Кремль. Путин ", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать", - заявил он.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники ранее перечислил возможные шаги Белого дома в отношении России в случае "агрессии" против Украины. В них также упоминалось возможное отключение РФ от SWIFT.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.